Birkweiler. Ein betrunkener Radfahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag in Birkweiler schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam der 61-Jährige vermutlich von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und stürzte. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige war mit 1,5 Promille und ohne Helm Fahrrad gefahren.

