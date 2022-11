Bad Dürkheim. Eine Platzwunde am Kopf und eine Schlüsselbeinfraktur hat sich am Samstagmittag ein betrunkener Radfahrer in Bad Dürkheim zugezogen. Der 53-Jährige war über den Lenker seines E-Bikes gestürzt und auf den Kopf gefallen, sodass er kurz bewusstlos wurde, berichtet die Polizei. Er war in Richtung Kurpark unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,25 Promille nach. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

