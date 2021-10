Betrunkener Radfahrer gerät in Gegenverkehr - schwer verletzt

Zuzenhausen. Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 in Zuzenhausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 72-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß kam der 72-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt keinen Fahrradhelm, trug zu Sturz und zog sich schwerere, jedoch nicht lebensgefährliche, Kopfverletzungen zu. Er wurde umgehend in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei dem 72-jährigen Radfahrer eine Blutalkoholkonzentration von 2,33 Promille festgestellt werden.

