Betrunkener Mann würgt seine Freundin

Edenkoben. Ein betrunkener Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Edenkoben seine Lebensgefährtin angegriffen. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann in einen Streit mit seiner Lebenspartnerin, als diese ihn aufforderte, auf das gemeinsame Kleinkind aufzupassen - er aber seinen Rausch ausschlafen wollte. Im Verlauf des Streits würgte der Mann seine Freundin zweimal, weshalb diese die Polizei verständigte. Der Mann wurde aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

AdUnit urban-intext1