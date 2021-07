Betrunkener Mann randaliert am Bahnhofsplatz

Altleiningen. Ein betrunkener 28-jähriger Mann hat am Dienstag im Bereich Bahnhofsplatz in Alteiningen randaliert. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann unter einer Alkoholeinwirkung von vier Promille. Zuvor meldeten mehrere Passanten einen alkoholisierten Mann, der Gegenstände getreten und Fahrzeuge auf der Straße angehalten habe. Zudem habe er sich quer über die Fahrbahn gelegt.

Laut Zeugenangaben fiel der 28-Jährige in den letzten Tagen bereits durch Alkoholkonsum am Bahnhof Altleiningen auf. Der Mann musste wegen Eigengefährdung in eine Klinik eingewiesen werden.