Betrunkener LKW-Fahrer fährt in Gegenverkehr

Landau. Ein betrunkener LKK-Fahrer ist am Mittwoch in den Gegenverkehr auf der B10 bei Landau gefahren. Wie die Polizei berichtet, meldeten Verkehrsteilnehmer den in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug. Er soll wiederholt auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert sein. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei mehreren 10.000 Euro liegen.

Die Polizei konnte den 35-jährigen Fahrer erst auf der A65 auf Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord anhalten. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,1 Promille nach. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch seine Fahrweise gefährdet wurden, können sich unter der Rufnummer 06323/9550 melden.