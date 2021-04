Betrunkener in Schlangenlinien unterwegs - Zeuge zieht Zündschlüssel

Worms. In Schlangenlinien ist ein 36-jähriger Heidelberger auf der L 523 in Richtung Worms unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, touchierte er während der Fahrt Bordsteine und fuhr in Bobenheim-Roxheim teils auf dem Gehweg. Hierbei kam es mehrfach fast zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr und Hauswänden. Der Fahrer beschleunigte zudem mehrfach zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms auf über 130 Stundenkilometer. Ein hinter ihm fahrender Mann überholte schließlich, bremste das Auto aus, zog den Zündschlüssel und verständigte die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem 36-Jährigen zeigte 2,8 Promille an.

