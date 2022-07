Betrunkener Fahrradfahrer flieht in Neustadt vor der Polizei

Neustadt. Ein Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neustadt an der Weinstraße vor der Polizei geflohen. Wie die Beamten mitteilten, sei der 30-Jährige mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren, als er beim Einbiegen auf einen Parkplatz eine Streife sah. In einer Parallelstraße stellte die Polizei den Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, der zuvor gestürzt war. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab 1,29 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Mehrere Körperverletzungsdelikte auf dem Grünstadter Weinfest Mehr erfahren Mannheim Fahrer gerät in Gegenverkehr Mehr erfahren