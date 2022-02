Betrunkener Fahrer oben ohne im Auto bei Neustadt unterwegs

Neustadt. Ein betrunkener Autofahrer und sein Begleiter sind am Samstagmorgen bei Neustadt schlingernd und ohne Oberbekleidung auf der Straße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Autofahrer auf der A65 Richtung Landau gegen 8.30 Uhr auf den Wagen aufmerksam. Er bemerkte die unsichere Fahrweise und stellte fest, dass beide Insassen keine Oberbekleidung trugen. Er setzte die Polizei in Kenntnis, die das Fahrzeug in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzog. Der 23-jährige Fahrer wollte noch vor einem Alkoholtest flüchten, wurde aber von der Polizei gestellt. Der Wert des Atemalkoholtests ergab schließlich 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

