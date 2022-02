Betrunkener Fahrer flieht von Unfallstelle in Worms – Polizei erwischt den Flüchtigen

Worms. Ein betrunkener 42-Jähriger hat am Sonntag in Worms mit seinem Wagen einen Unfall gebaut und Unfallflucht begangen – die Polizei hat den Beschuldigten jedoch in seiner Wohnung auffinden können. Wie die Polizei berichtet, war der alkoholisierte Fahrer dabei, von der Ludwigstraße in die Pfauentorstraße abzubiegen. Dabei kam er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem anderen Wagen, dessen 22-jähriger Fahrer dort an der roten Ampel wartete. Der 42-jährige Fahrer wollte vorerst flüchten, wurde jedoch von dem 22-Jährigen verfolgt und angehalten. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten flüchtete der Betrunkene erneut, bevor die Polizei vor Ort war. Da das Kennzeichen bekannt war, fuhren die Polizisten zur Anschrift des Unfallflüchtigen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 750 Euro.

