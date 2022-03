Betrunkener fährt Verkehrsschild um und flüchtet vom Unfallort

Wiesloch. Ein betrunkener 27-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Schloßstraße in Wiesloch mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild umgefahren und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei sah eine Zeugin den Mann noch den Schaden begutachten und dann zu seinem Fahrzeug zurücktorkeln und davonfahren. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden an der Unfallstelle noch ein Nummernschild des Verursacherfahrzeugs und konnten den Fahrer dann an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Mann stand mit knapp 1,8 Promille sichtlich unter Alkoholeinfluss und räumte die Tat ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1