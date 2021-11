Betrunkener blitzt ab

Rhein-Neckar. Weil er sich betrunken hinter das Lenkrad gesetzt hat, um neuen Alkohol zu kaufen, muss sich ein 43-Jähriger wegen gleich mehrerer Vergehen verantworten. Wie die Polizei mitteilte, tauchte der Mann am frühen Samstagmorgen am Nachtschalter einer Tankstelle in Haßloch auf und verlangte nach Alkohol. Als die Mitarbeiterin ihm dies verweigerte, beleidigte und bedrohte er sie. Die Frau verständigte die Polizei, während der 43-Jährige mit seinem Wagen davon fuhr.

Der Mann konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden, wenig später stellte sich jedoch heraus, dass er sein Glück auch bei einer Tankstelle in Böhl-Iggelheim versuchte – ebenfalls ohne Erfolg. Aus Ärger entwendete er dort Artikel aus der Auslage. Zuhause wurde der Mann stark alkoholisiert angetroffen. Ihn erwarten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl. jei