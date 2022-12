Betrunkener beleidigt Polizeibeamte in Sinsheim

Sinsheim. Nach einer Familienfeier hat ein stark alkoholisierter 49-jähriger Mann am Sonntagmorgen in Sinsheim Polizeibeamte beleidigt und wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, sind sie zuvor gegen 2 Uhr in die Michelfelder Straße in den Ortsteil Waldangelloch gerufen worden Dort war es nach Mitteilung der Anzeigeerstatterin, welche auf der Straße vor ihrem Anwesen angetroffen werden konnte, kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten gekommen. Dieser konnte in der Folge in der gemeinsamen Wohnung angetroffen werden. Der mit knapp 2,9 Promille, stark alkoholisierte 49-Jährige verhielt sich im weiteren Verlauf gegenüber den eingesetzten Beamten äußert ungehalten. So kam es zu mehrfachen Beleidigung und letztlich sogar Drohungen gegenüber den eingesetzten Streifenbesatzungen. Einem ausgesprochenen Wohnungsverweis konnte

der 49-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung nur bedingt nachkommen. Aufgrund der Gesamtumstände musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten im Nachgang Strafanzeigen unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung.

