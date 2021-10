Betrunkener Autofahrer mit knapp zwei Promille verursacht Unfall auf A 6

Sinsheim. Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen auf der A 6 bei Sinsheim einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei übersah der 24-Jährige gegen 4 Uhr den Beginn der dortigen Baustelle, wodurch er sich zunächst den linken Hinterreifen beschädigte. Im weiteren Verlauf schleuderte sein Fahrzeug zwischen Leitplanken und der Betongleitwand, bevor er dann schräg auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 2 Promille. Neben einer Blutentnahme erfolgte noch die Beschlagnahme des Führerscheins. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 35 000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke sowie beschädigen Warnbaken wurde auf 5000 Euro geschätzt.

Durch die Kollision mit den Betongleitwänden wurden diese verschoben und mussten wieder gerichtet sowie die Fahrbahn gereinigt werden. Ab 6.15 Uhr war ein Fahrstreifen wieder befahrbar, um 7.25 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.