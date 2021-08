Ludwigshafen. Ein 33-jähiger Autofahrer ist am späten Samstagabend aufgrund seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei in Ludwigshafen kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 23 Uhr in der Pestalozzistraße von den Beamten überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1