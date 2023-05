Wörth am Rhein. Mit beschädigter Stoßstange ist ein betrunkener Autofahrer am Samstagmorgen durch Wörth gefahren. Der 36-Jährige krachte gegen 05.50 Uhr am Bahnhof gegen eine Schrammborde einer Verkehrsinsel, berichtet die Polizei.

Er setzte seine Fahrt noch knapp einen Kilometer lang fort, bis ihn ein Passant zum Anhalten bewegen konnte. Die alarmierte Polizei stellte anhand eines Atemalkoholtests einen Wert von 1,62 Promille fest. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.