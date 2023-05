Betrunkener Autofahrer kracht in Ackerschlepper - Totalschaden

Dierbach. Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag in einen Ackerschlepper bei Dierbach gekracht. In einer Rechtskurve auf der Kreis Straße 24 zur Landstraße 544 kam der 39-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab und prallte seitlich auf das entgegenkommende Fahrzeug, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall kippte der Ackerschlepper um und schlug mit der Beifahrerseite auf die Straße auf.

Der Fahrer des Schleppers erlitt leichte Verletzungen, während der 39-Jährige unverletzt blieb. Da letzterer leicht alkoholisiert war, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Schaden am Schlepper müsse noch erhoben werden. Bis beide Fahrzeuge abgeschleppt waren, war die Fahrbahn mehrere Stunden lang voll gesperrt gewesen.