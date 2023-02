Betrunkener Autofahrer kollidiert auf der L 723 bei Walldorf mit Leitplanke

Walldorf. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagmorgen auf der Südumgehung der L 723 in Fahrtrichtung Walldorf/Hockenheim mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann gegen 6 Uhr anschließend mit seinem Fahrzeug auf die Leitplanke und verunfallte letztlich im Grünstreifen. Im

Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten eine deutliche Alkoholisierung beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,68 Promille. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde er vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er zwischenzeitlich wieder verlassen. Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen wurde eine Blutprobe beim Unfallverursacher entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

