Betrunkener Autofahrer fährt gegen Hauswand – 40.000 Sachschaden

Hettenleidelheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Obergasse in Hettenleidelheim ist ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei kam ein 29-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 1 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einer Hauswand. Der Mann wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen. Ein anschließender Test ergab einen Wert über 2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1