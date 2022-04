Betrunkener Autofahrer erfasst Radfahrer - Führerschein weg

Germersheim. Einen Radfahrer erfasst, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu überqueren, hat am Samstagabend ein 33-jähriger Autofahrer in Germersheim, der am Kreisverkehr Münchener Straße in die Hafenstraße abbiegen wollte. Die aufnehmenden Beamten stellten nach Angaben der Polizei bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Der Fahrradfahrer blieb trotz Sturz unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1