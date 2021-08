Betrunkener Autofahrer bleibt wegen Spritmangels auf A6 liegen

Schwetzingen. Ein betrunkener Autofahrer ist auf der A 6 am Sonntagmorgen mit seinem Auto liegengeblieben, weil ihm der Sprit ausgegangen ist. Nach Polizeiangaben war der Mann zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen und Hockenheim unterwegs, als er mit seinem Kleintransporter stehenblieb und das Fahrzeug unbeleuchtet auf dem Seitenstreifen abstellte. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den unbeleuchteten Fiat gegen 4 Uhr morgens der Polizei. Die Autobahnpolizei Walldorf sicherte die Gefahrenstelle und traf dort später auch den 23-jährigen Fahrer des Fiat-Transporters an. Dieser gab an, sich kurz von dem Fahrzeug entfernt zu haben, um Sprit zu holen. Im Verlauf des Gesprächs bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem 23-jährigen Fahrer wurde danach noch eine Blutprobe entnommen. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird derzeit noch von den Beamten ermitteln. Der Transporter-Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein verantworten. Der abgestellte Transporter wurde abgeschleppt

