Betrunkener auf E-Scooter in Mannheim unterwegs

Mannheim. Polizisten haben einen stark alkoholisierten Fahrer auf einem E-Scooter in der Nacht auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 24-Jährige gegen 0.50 Uhr mit einer weiteren Person die Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt. Während der Kontrolle des Mannes, konnte in dessen Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine notwendige Blutprobe wurde anschließend auf dem Polizeirevier Innenstadt durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Mann eingeleitet.

