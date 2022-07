Betrunkener 65-Jähriger verursacht Unfall in Schifferstadt

Schifferstadt. Ein Autofahrer hat am Mittwoch einen Unfall in Schifferstadt verursacht, an den er sich selbst nicht mehr erinnern konnte. Wie die Polizei berichtet, meldete der 65-Jährige den Unfall als er bereits zu Hause angekommen war. Die Beamten konnten den Unfallort in der Bahnhofstraße ausfindig machen. Der 65-Jährige hatte eine Metallkonstruktion für Bäume gestreift und beschädigt. Der entstandene Schaden, zusammen mit dem an seinem Fahrzeug, wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.

Der vermeintliche Grund für seine fehlende Erinnerung lieferte dann ein Atemalkoholtest von 1,69 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den 65-Jährigen eingeleitet.

