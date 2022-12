Betrunkener 57-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe auf Passanten in Speyer

Speyer. Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagnachmittag in der Lessingstraße in Speyer Passanten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und diese mehrfach abgefeuert. Eine 51 Jahre alte Frau erlitt ein Knalltrauma, teilt die Polizei mit. Verletzte gab es keine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten konnten den gemeldeten 57-Jährigen aus Speyer identifizieren und in seiner Wohnung antreffen. Bei der Durchsuchung stellten Spezialeinsatzkräfte die Waffe sicher. Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und Körperverletzung sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen.