Betrunkener 54-Jähriger verursacht Unfall im Auto seiner Ex-Partnerin

Edingen-Neckarhausen. Ein betrunkener Mann hat am Mittwochmittag mit dem Auto seiner ehemaligen Partnerin einen Unfall in Edingen-Neckarhausen verursacht. Wie die Polizei berichtet, soll sich der 54-Jährige den Wagen ohne ihre Kenntnis „geliehen“ haben. Er befuhr die Goethestraße in Richtung Heidelberg und touchierte ein geparktes Wohnmobil auf Höhe der Gartenstraße. Dabei brach der Außenspiegel des Autos ab. Er soll angehalten, den Unfallschaden begutachtet und den Spiegel aufgehoben haben, um sich dann von der Stelle zu entfernen. An dem Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und an dem Auto von etwa 2.000 Euro.

Die ehemalige Partnerin benachrichtigte die Beamten, als der 54-Jährige den Wagen wieder zurückgebracht hatte. Diese konnten den Unfallflüchtigen zu Fuß antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen, der einen Wert von 2,6 Promille ergab.