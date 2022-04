Betrunkener 52-Jähriger flüchtet nach Unfall und wird gestellt

Dannstadt-Schauernheim. Ein flüchtiger Unfallverursacher ist am Samstag in Dannstadt-Schauernheim gestellt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß der 52-Jährige am Freitagabend frontal gegen ein geparktes Auto in der Dürkheimer Straße und beschädigte es in Höhe von 4.000 Euro. Er setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Folgetag konnten die Beamten das flüchtige Fahrzeug anhand des entstandenen Schadens unweit der Unfallstelle identifizieren. Der 52-Jährige gab an, am Vortag Alkohol konsumiert zu haben und wies einen Wert von über ein Promille bei einem Atemalkoholtest auf. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

An seinem Fahrzeug sind weitere frische Unfallschäden am vorderen rechten Kotflügel festgestellt worden, die bisher keinem Unfall zugeordnet werden konnten. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06235/4950 abzugeben.