Betrunkener 25-Jähriger greift Rettungssanitäter an

Waldsee. Ein betrunkener Verletzter in Waldsee hat am Freitagabend einen Sanitäter angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 25-Jähriger auf den Gehweg. Ein Passant rief auf Bitte des Verletzten dessen Freundin an, welche wiederum den Rettungsdienst verständigte. Der 25-Jährige reagierte aggressiv und schlug dem Sanitäter ins Gesicht, als dieser vorschlug in ein Krankenhaus zu fahren. Die verständigten Polizeibeamten konnten den jungen Mann nicht beruhigen und mussten ihm zum Schutz aller Beteiligten fesseln.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Der 25-Jährige musste bis zur Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam verbleiben und wird nun mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen müssen.