Betrunkener 23-Jähriger schläft auf A6 hinter seinem Steuer ein - zuvor Straßenschilder beschädigt

Schwetzingen. Ein 23-Jähriger ist mit seinem Nissan-SUV am Sonntagmorgen Zeugen auf der A6 aufgefallen, da er auf dem rechten Fahrstreifen stand. Wie die Polizei mitteilt, meldeten diese den Fahrer gegen 5.20 Uhr. Beamte des Polizeireviers Schwetzingen machten den stark beschädigten Nissan schnell ausfindig und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der Fahrer war aber zunächst nicht ansprechbar, da er offenbar auf dem Fahrersitz eingeschlafen war. Als er aufwachte nahmen die Beamten beträchtlichen Alkoholgeruch war - der Verdacht bestätigte sich bei einem Alkoholtest: der Fahrer war mit knapp 2 Promille Alkohol im Atem stark alkoholisiert.

Noch während der Maßnahmen vor Ort wurden weitere Uniformierte auf mehrere beschädigte Straßenschilder und Fahrzeugteile in Höhe der Auffahrt der Friedrichfelder Straße in Richtung der B36 aufmerksam, wie es in dem Polizeibericht weiter heißt. Hierunter stellten die Beamten auch das abgelöste Kennzeichen des Nissan fest. Dem 23-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug abgeschleppt.

Offenbar fuhr der Mann zuvor von der B535 aus Richtung Heidelberg kommend in Richtung Mannheim. Auf Höhe der Ausfahrt Mannheim-Friedrichsfeld/Schwetzingen verlor er vermutlich die Kontrolle wobei es zum Unfallgeschehen kam. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.