Betrunkener 23-Jähriger bewirft Straßenbahn in Edingen mit Steinen

Edingen-Neckarhausen. Ein 23-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr mit Schottersteinen auf eine stehende Straßenbahn am Edinger Bahnhof geworfen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gezielt auf Glasscheiben, hinter denen Personen saßen, sowie auf einen Mann, der sich außerhalb der Bahn befand, geworfen haben. Die Steinwürfe beschädigten mehrere Glasscheiben, die Glasscheiben des Fahrerstands gingen zu Bruch. Die Straßenbahnfahrerin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Straßenbahn. Von den rund 40 Personen die sich zu dem Zeitpunkt in der Straßenbahn befanden wurde niemand verletzt.

Der 23-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch von Streifen der Polizei in einem unverschlossenen Fahrzeug in der Bahnhofstraße entdeckt und festgenommen werden. Ein freiwilliger ALkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Schaden an der Straßenbahn wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 23-Jährigen.