Betrunkener 18-Jähriger greift Polizist an und verletzt ihn

Wiesloch. Ein stark betrunkener 18-jähriger Mann hat in Wiesloch am frühen Samstagmorgen einen Polizisten angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei soll der junge Mann im Bannholzweg kaum ansprechbar auf dem Boden gelegen haben. Deswegen sollte er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der Beamten soll versucht haben, dem 18-Jährigen auf die Beine zu helfen, als er von ihm angegriffen wurde. Anschließend sollen beide in eine Dornenhecke gestürzt sein, wo der Betrunkene seinen Angriff fortsetzte. Er konnte laut Polizei erst mit dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen werden. Eine späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Beamte erlitt bei dem Angriff mehrere Kratzwunden an Kopf und Armen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1