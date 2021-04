Betrunkener 18-jähriger Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim. Ein alkoholisierter 18-jähriger Pkw-Fahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der Fahrer war gegen 00.00 Uhr in der Jahnstraße in Plankstadt unterwegs, als er zwei geparkte Mercedes streifte. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Unfallverursacher feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Fahrer des Toyotas wurde zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

