Betrunkene werfen Tisch von Balkon

Worms. Die Polizei hat zwei Randalierer festgenommen, die in der Liebenauer Straße in Worms von einem Balkon aus Passanten beleidigt, bespuckt und beworfen haben. Der Vorfall war der Polizei am Samstag gegen 19 Uhr gemeldet worden. Es handelte sich um insgesamt drei Personen. Sie warfen vom Balkon im vierten Stock aus sogar einen kompletten Gartentisch auf die Straße. Augenzeugen berichteten, dass die Gegenstände manche Passanten nur knapp verfehlten. Zwei der alkoholisierten Randalierer verhielten sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und unkooperativ.

