Betrunkene Senioren auf der B 47 bei Worms gestoppt

Worms. Eine betrunkene 79 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend aufgrund ihrer Fahrweise auf der B 47 bei Worms aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Zeuge die Frau an einer roten Ampel an, wobei er einen Alkoholgeruch wahrgenommen hat. Die Frau fuhr anschließend weiter und sollte durch eine hinzugerufene Streife in der Kolpingstraße gestoppt werden. Trotz Haltesignale fuhr die 79-Jährige zunächst mit Schlangenlinien weiter in Richtung Monsheim. Dort angekommen kontrollierten die Beamten die Frau. Es konnten 1,39 Promille nachgewiesen werden.

