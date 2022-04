Betrunkene Randalierer in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Jugendliche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Hallenbad in der Hermann-Hesse-Straße randaliert. Dies teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Polizei, ging ein augenscheinlich stark alkoholisierter heranwachsender Ludwigshafener bedrohlich und aggressiv auf die Beamten los. Trotz mehrfacher verbaler Aufforderung stehen zu bleiben und unter Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes ("Taser"), setzte der Heranwachsende sein Handeln dennoch fort. Mittels "Tasereinsatz" konnte ein Angriff des Heranwachsenden verhindert werden. Der Heranwachsende wurde anschließend, auf Grund seines Tabletten- und Alkoholkonsums, zur Überwachung ins Krankenhaus eingewiesen. Es ist niemand verletzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1