Betrunkene Radfahrerin flüchtet vor Verkehrskontrolle

Plankstadt. Eine 15-jährige Radfahrerin, die ohne Licht unterwegs war, ist Polizeibeamten in der Nacht auf Dienstag während einer Verkehrskontrolle in Plankstadt aufgefallen. Die Beamten forderten sie auf, stehen zu bleiben, doch die 15-jährige Radfahrerin fuhr unbeirrt weiter, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Kurze Zeit später wurden die Polizisten erneut auf die 15-Jährige aufmerksam. Wieder versuchte sich diese einer Kontrolle zu entziehen und überfuhr hierbei eine rote Ampel. Nach kurzer Verfolgung konnte die Radfahrerin letztendlich in der Alten Schiede gestoppt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Jugendliche wurde nach einer Blutprobenentnahme auf dem Polizeirevier an ihre Mutter übergeben. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Missachtung von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten sowie wegen des Überfahrens einer roten Ampel verantworten.