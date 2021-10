Betrunkene E-Scooterfahrer in Heidelberg und Mannheim erwischt - Führerscheine einbehalten

Heidelberg/Mannheim. Weil sie betrunken mit dem E-Scooter gefahren sind, mussten zwei Männer in Heidelberg und Mannheim ihre Führerscheine abgeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der erste der beiden Männer, ein 22-Jähriger, von den Beamten am frühen Freitagmorgen in der Heidelberger Altstadt erwischt. Ein später durchgeführter Test ergab, dass der Mann mit über 1,1 Promille viel zu alkoholisiert war um am Straßenverkehr teilzunehmen. Wenige Stunden später kontrollierten Polizisten in Mannheim einen 24-Jährigen, der mit einem E-Scooter durch die Quadrate fuhr. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille festgestellt. Beide Scooterfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.

