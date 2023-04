Betrunkene E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Worms schwer verletzt

Worms. Eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwoch in Worms gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 34-Jährige zu nah an einem geparkten Auto gefahren, streifte dieses und kam zu Fall. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Gegen die Frau wurde deswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund ihrer Verletzungen konnte sie sich noch nicht zu den Vorwürfen äußern.