Betrunkene E-Scooter-Fahrer bei Unfällen schwer verletzt

Mannheim/Heidelberg. Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer sind in der Nacht zum Mittwoch jeweils in Mannheim und in Heidelberg gestürzt und haben sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge kurz nach Mitternacht einen blutüberströmten Mann, der in der Mannheimer Meerfeldstraße auf dem Boden lag. Die alarmierten Beamten stellten neben dem 45-Jährigen einen E-Scooter fest, den der Mann offenbar zuvor benutzt hatte und damit stürzte. Ein Alkoholtest war bei dem betrunkenen Fahrer aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzungen nicht möglich - er kam zur weiteren Behandlung umgehend in ein Krankenhaus.

In Heidelberg wurde ein Passant gegen 3 Uhr auf einen regungslosen Mann in der Bergheimer Straße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Augenscheinlich stürzte der 54-Jährige während der Fahrt mit einem E-Scooter beim Überqueren der Gleisanlage. Auch er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend aufgrund schwerer Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein erster Test ergab mehr als 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft des 54-Jährigen.

Gegen beide Männer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und das mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen - denn bei E-Scootern handelt es sich Kraftfahrzeuge und damit gelten dieselben Vorschriften und Grenzwerte wie bei Autos und Motorrädern.