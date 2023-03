Heidelberg. Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Heidelberg einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr die 54-Jährige in der Vangerowstraße einem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug auf. Der 78-Jährige Fahrer des Wagens wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 54-Jährigen einen Wert von 2,3 Promille.

