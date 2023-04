Betrunkene Autofahrerin kracht in Hauswand in Kallstadt

Kallstadt. Eine betrunkene Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in eine Hauswand in Kallstadt gekracht. Wie die Polizei mitteilt, stieß die 45-Jährige beim Linksabbiegen in die Freinsheimer Straße frontal gegen die Hauswand. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, während ihre Mitfahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, weil diese nicht angeschnallt war. Ein Atemalkoholtest wies bei der 45-Jährigen einen Wert von 2,16 Promille nach. Der Sachschaden liegt bei 16.000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

