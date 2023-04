Betrunkene 33-jährige Autofahrerin kracht gegen Unterführung in Frankenthal

Frankenthal. Eine betrunkene Autofahrerin ist am Sonntagabend gegen eine Wand in Frankenthal gekracht. Ein Zeuge meldete den Unfall in der Bahnunterführung in der Heßheimer Straße, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug sei in Richtung Hauptbahnhof davon gefahren.

Eine Streife konnte den Wagen am Bahnhofsvorplatz feststellen und die 33-jährige Fahrerin kontrollieren. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,44 Promille nach. Der Schaden an der Wand wird auf 500 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrzeug der 33-Jährigen liege in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06233/313-0 abzugeben.