Betrunken und auf Drogen - Autofahrer wehrt sich mit Tritten gegen Polizisten

Hanhofen. Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist in Hanhofen festgenommen worden. Laut Zeugenberichten sei der Mann am Mittwochabend fast gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten kontrollierten den 40-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarkts und stellten demnach fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und die Kennzeichen nicht zum Auto passten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Kontrolle habe sich der Mann auf der Rückbank verbarrikadiert und versucht, aus einer Wodka-Flasche zu trinken. Zudem habe er sich geweigert, aus dem Auto zu kommen. Beim Versuch, den Mann rauszuholen, habe er sich mit Tritten gegen die Polizisten gewehrt. Die Beamten konnten ihn schließlich überwältigen.

Bei der näheren Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten 6,5 Gramm Cannabis sowie eine gestohlene Gartenschere. Laut eines Atemalkoholtests hatte der Mann 2,12 Promille. Ein Urintest habe zudem die Einnahme von Kokain, Opiaten, Amphetamin und Methamphetamine nachgewiesen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.