Betrunken, hilflos, aggressiv: 74-Jähriger beleidigt Polizisten

Edenkoben. Am Vatertag ist ein 74 Jahre alter Pedelecfahrer in der Edenkobener Weinstraße in den Straßengraben gestürzt. Ein Grund dafür könnte nach Angabe der Polizei gewesen sein, dass der Senior 1,96 Promille aufwies.

Der Mann war gegen 18.30 Uhr nicht mehr in der Lage, sich vorzustehen. Mit einem aggressiven Impulsausbruch reagierte er auf den ersten Hilfeversuch der Beamten, als diese ihm auf die Beine helfen wollten. Er wurde daher gefesselt. Die Beleidigungen setzte der Mann auch auf der Dienststelle fort, als ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Von seiner wenig erfreuten Ehefrau wurde der Mann später von der Dienststelle abgeholt und nach Hause gebracht.