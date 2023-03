Betrunken Auffahrunfall in Heidelberg verursacht

Heidelberg. Ein betrunkener 27-Jähriger hat am Mittwochvormittag in Heidelberg einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Unfallverursacher gegen 11.30 Uhr in der Speyerer Straße zu spät auf den verkehrsbedingten, bremsenden Volvo-Fahrer vor ihm und fuhr ihm infolgedessen auf. Die Polizeibeamten konnten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab noch an der Unfallörtlichkeit einen Wert von 0,46 Promille. Der 27-Jährige begleitete die Polizeibeamten für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle und musste eine Blutprobe abgeben. Es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ermittelt. Des Weiteren erwarten ihn führerscheinrechtliche Konsequenzen.

