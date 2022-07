Betrunken auf Verkehrsinsel

Sandhausen. Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Sandhausen auf eine Verkehrsinsel aufgefahren. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Der 45-jährige Mercedes-Fahrer befuhr demnach die L 598 von Heidelberg in Fahrtrichtung Walldorf, als er auf Höhe der Seegasse in diese abbiegen wollte, von der Fahrbahn abkam und auf die Verkehrsinsel auffuhr. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Als die hinzugerufenen Beamten kurze Zeit später die Wohnanschrift des Halters überprüften, konnte der 45-Jährige angetroffen werden. Hier stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab den Wert von einem Promille. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht und sein Führerschein einbehalten. jab

