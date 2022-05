Betrugsversuche via WhatsApp in der Region - Täter erbeuten mehrfach vierstellige Beträge

Rhein-Neckar. Seit vergangener Woche kommt es in der Region gehäuft zu Betrugsversuchen via WhatsApp, bei denen die Täter mehrfach vierstellige Summen erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits vergangene Woche eine 73-Jährige in Mauer Opfer der Betrüger. Die Frau erhielt via Whatsapp eine Nachricht, die ihre Tochter geschickt haben soll. Die Täter gaben am Donnerstag an, eine neue Handynummer zu haben und baten um die Überweisung von zunächst 1800 Euro, dann um 2300 und schließlich um 1900 Euro. Die Frau führte die Überweisungen am folgenden Tag aus. Die Bank konnte die Beträge nicht verbuchen und überwies diese zurück. Daraufhin forderten die Täter am Montag erneut einen Betrag von 1800 Euro, welchen die Frau den Tätern auf ein neues Konto überwies. Als die Frau am Dienstag nochmal eine Überweisung ausführen wollte, wurde sie von einer Bankmitarbeiterin, die etwas ahnte, gestoppt. Die wahre Tochter klärte ihre Mutter über den Betrug auf, beide erstatteten Anzeige.

Ein 66-jähriger Mann aus Leimen wurde ebenfalls Opfer des Whatsapp-Betrugs. Er erhielt am Sonntag eine ähnliche Nachricht von seiner angeblichen Tochter und überwies den dort geforderten Betrag von 1800 Euro. Als sich die Täter am Montag erneut bei ihm meldeten und er einen weiteren Betrag überweisen sollte, erstattete er Anzeige.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg prüft derzeit einen Zusammenhang mit der Tat in Mauer.

Auch in Germersheim waren die Whatsapp-Betrüger erfolgreich. Ein 66-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an die Betrüger.

