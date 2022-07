Betrugsversuche am Telefon

Ludwigshafen. Erneut sind am Donnerstag in Ludwigshafeb mehrere Betrugsversuche über das Telefon und WhatsApp registriert worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten beispielsweise falsche Europolmitarbeitende über diese Masche an Daten zu gelangen. Auch falsche Mitarbeitende einer Sozialversicherungsstelle versuchten demnach an persönliche Informationen zu gelangen. In allen Fällen reagierten die Betroffenen vorbildlich und beendeten das Gespräch rechtzeitig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Falsches Gewinnversprechen - 70-Jährige aus Ludwigshafen durchschaut Telefonbetrug Mehr erfahren Blaulicht Körperverletzung in Speyer - Falschparker schlägt Restaurantpächter Mehr erfahren