Schifferstadt/Böhl-Iggelheim. In der Pfalz haben Bürger am Freitag und Samstag wieder Anrufe von mutmaßlichen Betrügern erhalten. Diese gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus und behaupteten, die Computer der Angerufenen seien von Viren befallen oder gehackt worden. In anderen Fällen versprachen sie Lottogewinne. Die Angerufenen beendeten die Gespräche.

