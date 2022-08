Betrugsversuch in Ladenburg

Ladenburg. Ein Paar aus Ladenburg wurde am Freitagvormittag von einer unbekannten Frau angerufen, die vortäuschte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und nun einer Haftstrafe entgegen sehen würde. Wie die Polizei mitteilte, hätte die Unbekannte am Telefon geäußert, dass die Tochter nur gegen sofortige Bezahlung eines hohen Geldbetrages die Haftstrafe abwenden könnte. Das Paar, das über mehrere Stunden hinweg durch eine geschickte Gesprächsführung unter Druck gesetzt wurde und fest der Meinung war, tatsächlich ihrer Tochter zu helfen, leistete den Anweisungen der Trickbetrüger schließlich Folge. Neben mehreren zehntausend Euro Bargeld suchte das Paar auch diverse Schmuckstücke zusammen. Als Übergabeort wurde schließlich eine Kreuzung in Mannheim vereinbart. Nachdem die Beiden dann aber den vereinbarten Treffpunkt nicht fanden und die Trickbetrüger offenbar die Geduld verloren, ließen sie von ihren nichtsahnenden Opfern ab und gaben stattdessen vor, die Tochter freizulassen. Erst im Nachgang realisierte das Paar, dass sie beinahe auf einen sogenannten "Schockanruf" reingefallen wären.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

