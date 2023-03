Betrug per Schockanruf in Speyer - Senior um fünfstellige Geldsumme geprellt

Speyer. Die Serie von – leider erfolgreichen – Schockanrufen in der Region dauert an. Diesmal berichtet die Polizei von einem Fall in Speyer: Am frühen Freitagnachmittag war dort eine Bankmitarbeiterin auf einen Senior aufmerksam geworden, der einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben wollte und ihr gegenüber angab, dass seine Tochter nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Haft säße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter den Mann im Laufe des Vormittags mehrfach angerufen und sich unter anderem als Staatsanwalt ausgegeben hatten. Für die Freilassung der angeblich inhaftierten Tochter des Seniors fordere dieser eine Kaution.

Es stellte sich heraus, dass er bereits um 12 Uhr, vor Verständigung der Polizei, einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen männlichen Tatverdächtigen im Mausbergweg übergeben hatte. Der Tatverdächtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und korpulent gewesen sein.

Die Polizei warnt wiederholt vor Schockanrufbetrügern und rät Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Sie sollen direkt Rücksprache mit den Verwandten halten, um die Lage zu verifizieren.

Die Kripo nimmt Hinweise zu diesem Fall und zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Mausbergweg unter Telefon 0621/9632773 entgegen.